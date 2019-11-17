Сербия – Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

Сборная Украины играет на выезде против Сербии. Матч в воскресенье, 17 ноября, начнется в 16:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Каждая команда имеет разную ситуацию перед матчем. Украина уже гарантировала себе попадание на Евро-2020. При этом еще и с первого места. Между тем сербам надо выигрывать, и надеяться, что в параллельном матче Португалия на выезде сумеет обыграть Люксембург.

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Но и украинцам тоже нужно как минимум не проиграть. Тогда они попадут в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.

Напомним, согласно договоренностям, украинских болельщиков не будет на матче в Сербии.