Сербию наказали матчем без зрителей в отборе на Евро-2020 из-за действий фанатов

Следующий домашний матч сборная Сербии проведет без зрителей. УЕФА решила отклонить апелляцию Футбольного союза Сербии. Поэтому матч против Люксембурга будет при пустых трибунах.

Причиной такого наказания стало поведение болельщиков сборной Сербии после матча против Португалии 7 сентября 2019 года. Фанаты во время игры жгли файеры, выкрикивали расистские оскорбления и пели оскорбительные песни, а также выбежали на поле. Потому начало матча пришлось даже отложить.

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Этот матч закончился победой сборной Португалии 4:2. УЕФА же оштрафовала Футбольный союз Сербии на 33250 евро, а также наказала двумя домашними матчами без зрителей. Однако второй матч – это условное наказание с испытательным сроком на один год.

Если бы наказание действовало на два матча, то сербы игру против Украины провели при пустых трибунах. Ведь первый матч без зрителей сборная Сербии дома сыграет в четверг, 14 ноября, против сборной Люксембурга. А уже в воскресенье, 17 ноября, сербы будут принимать на своем поле сборную Украины. Украинцы уже гарантировали себе выход на Евро-2020, однако нашей команде нужно не проиграть этот матч, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке Чемпионата Европы. Сербам надо выигрывать оба матча и надеяться что Португалия потеряет очки в одной из двух игр – против Литвы или Люксембурга.

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Однако и украинцы не могут поддержать свою сборную в матче в Белграде. Украинская ассоциация футбола отказалась от своей квоты на эту игру. Соответствующее решение было принято по договоренности с Футбольным союзом Сербии по соображениям безопасности и с целью избежания конфликтных ситуаций между болельщиками двух стран. Ранее согласно этим договоренностям Футбольный союз Сербии отказался от своей квоты билетов на матч Украина – Сербия, который состоялся 7 июня в Львове без сербских болельщиков. Тогда сборная Украины разгромила соперников 5:0.