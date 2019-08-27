Сербские фанаты пригнали к стадиону советский танк перед матчем Лиги чемпионов: видео

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Сербские фанаты привезли танк к стадиону
Сербские фанаты привезли танк к стадиону / AP

Болельщики "Црвены Звезды" перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Янг Бойз" подогнали к своему стадиону советский танк T-55.

К домашней арене команды они подвезли танк, который был раскрашен в клубные цвета, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что этот танк использовался во время войны в Югославии. По словам Министра Внутренних Дел Сербии Небойши Стефановича, он не несет никакой опасности для людей, ведь с него демонтировали пушку и другие боевые элементы.

Фанаты, которые именуют себя "Северной армией" утверждают, что танк им подарил владелец компании, которая торгует ломом.

Матч между "Црвеной Звездой" и "Янг Бойз" состоится 27 августа в 22: 00. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

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Теги: Лига чемпионов Спорт Футбол
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