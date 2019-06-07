Сербских болельщиков во Львове на матче Украина – Сербия не будет

Болельщики сборной Сербии не будут присутствовать на отборочном матче к Евро-2020 со сборной Украины, который состоится сегодня, 7 июня, на "Арене Львов".

Эту информацию подтвердили в Футбольном союзе Сербии, говорится в сообщении Украинской ассоциации футбола.

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Вместе с тем билеты из гостевой квоты на этот поединок переданы участникам и ветеранам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Стоит добавить, что перед тем была информация, что во Львов приедет около 200 сербских болельщиков, но их может быть значительно больше. Вместе с тем об отсутствии поддержки сербских фанатов во Львове подтвердил и главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич. А СБУ обратилась к львовянам с просьбой быть более внимательным в эти дни.

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