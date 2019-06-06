Сербских фанатов попросили не приезжать группами во Львов: тренер сделал неожиданное заявление

Наставник сборной Сербии Младен Крстаич перед квалификационным матчем ЧЕ-2020 против Украины рассказал о численности сербских болельщиков, которые должны приехать во Львов.

СМИ сообщают, что на матче сборной Украины с Сербией во Львове в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года ожидаются хулиганы из Белграда.

Читайте также: Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и что от них ждать во Львове

Вместе с тем Младен Крстаич не знает, сколько фанатов из Сербии приедут поддержать свою любимую команду.

Да, украинская команда будет иметь поддержку, у меня нет информации, сколько сербских болельщиков приехало в Украину. Но говорили, чтобы не приезжали группами. Поэтому, возможно, приедет немного меньше людей.

Мы читали эту информацию, что может быть особая атмосфера во время матча. Но, возможно, поэтому многие болельщики пока не приехали. Сейчас это выглядит так, мы видим гостеприимство на каждом шагу. Нас очень хорошо принимают,

– сказал Крстаич на предматчевой пресс-конференции.

Квалификационный поединок чемпионата Европы Украина – Сербия состоится в пятницу, 7 июня. Игра состоится во Львове, начало в 21:45. Букмекеры считают именно сборную Украины фаворитом противостояния.