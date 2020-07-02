Украинский защитник Ярослав Ракицкий привез пенальти в гостевом матче "Зенита" против "Тамбова" (2:1) в чемпионате России.

На 88-й минуте Ракицкий грубо толкнул соперника в своей штрафной, и хозяева поля сравняли счет (1:1). Однако "Зенит" сумел вырвать победу в компенсированное время, пишет 24 канал.

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Видео эпизода

Ракицкий в интервью "Матч ТВ" прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота своей команды.

— Что случилось в эпизоде, когда на 87-й минуте в ворота "Зенита" был назначен пенальти?

— Я просто выпрыгнул прямо. И вообще никак не хотел человека трогать, тем более фолить. Жаловаться на решение арбитра не буду, как делают некоторые, когда проигрывают. И говорят потом, мол, нас судья убил. Хочу сказать — слава богу, что мы выиграли. Три очка в кармане, идем дальше — вот и все.

— Когда "Тамбов" сравнял счет после этого пенальти, сердце по итоговому результату не екнуло?

— А как вы думаете? Конечно! Хорошо, успели забить еще, и все закончилось именно так.