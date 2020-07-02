"Сердце екнуло": Ракицкий привез пенальти в свои ворота – видео
Украинский защитник Ярослав Ракицкий привез пенальти в гостевом матче "Зенита" против "Тамбова" (2:1) в чемпионате России.
На 88-й минуте Ракицкий грубо толкнул соперника в своей штрафной, и хозяева поля сравняли счет (1:1). Однако "Зенит" сумел вырвать победу в компенсированное время, пишет 24 канал.
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Видео эпизода
Ракицкий в интервью "Матч ТВ" прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота своей команды.
— Что случилось в эпизоде, когда на 87-й минуте в ворота "Зенита" был назначен пенальти?
— Я просто выпрыгнул прямо. И вообще никак не хотел человека трогать, тем более фолить. Жаловаться на решение арбитра не буду, как делают некоторые, когда проигрывают. И говорят потом, мол, нас судья убил. Хочу сказать — слава богу, что мы выиграли. Три очка в кармане, идем дальше — вот и все.
— Когда "Тамбов" сравнял счет после этого пенальти, сердце по итоговому результату не екнуло?
— А как вы думаете? Конечно! Хорошо, успели забить еще, и все закончилось именно так.
Что известно о Ярославе Ракицком в российском "Зените"
Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" 28 января 2019 года. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта — 3,5 года.
Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина — переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отличался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.
После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.
Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.
Не маньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.
Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат — очень слабый и не очень интересен".