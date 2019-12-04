Сергей Бубка – все о мировых рекордах и громкие скандалы

Сергей Бубка является президентом Национального олимпийского комитета Украины. Также он входит в исполком Международного олимпийского комитета. Именно он занимается выбором городов, принимающих Олимпийские игры. А начинал как прыгун с шестами, который установил несколько рекордов. 4 грудня Бубка святкує 56-й день народження.

Сергей Бубка: краткая биография

Самый титулованный украинский спортсмен Сергей Бубка родился 4 декабря 1963 года в Луганске. Он является шестикратным чемпионом мира в прыжках с шестом, победителем множества соревнований, организованных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, национальным и европейским чемпионом. За выдающиеся спортивные достижения, личные заслуги в подъеме международного авторитета Украины 4 февраля 2001 года Сергею Бубке присвоено звание Героя Украины.

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Как началась спортивная карьера

Друг Сергея привел его на тренировку по прыжкам с шестом, и тот увлекся этим видом спорта, а тренер Виталий Петров увидел в Бубке талант. В 1978 году переезжает в Донецк вместе с тренером. В 1983 году завоевал первое золото на чемпионате мира в Хельсинки и стал заслуженным мастером спорта. В 1984 году устанавливает свой первый мировой рекорд – в Братиславе прыгает на высоту 585 см, а в июле 1985 года в Париже ему подчинилась высота в 6 метров.

К самым главным достижениям стоит причислить:

Олимпийский чемпион 1988 год (Сеул)

Чемпион мира 1983 год (Хельсинки), 1987 год (Рим), 1991 год (Токио), 1993 год (Штутгарт), 1995 год (Гетеборг), 1997 год (Афины).

Чемпион мира в помещении 1985 год (Париж), 1987 год (Индианаполис), 1991 год (Севилья), 1995 год(Барселона).

Победитель соревнований на Кубке мира 1985 года, чемпион Европы 1986 год

Победитель соревнований на Кубке Европы 1985 год

Чемпион Европы в помещении 1985 год

Победитель гран-при IAAF в прыжках с шестом, победитель гран-при IAAF среди всех видов 1991 год, 1993 год

Чемпион СССР 1984 год

Сергей Бубка поставилл 35 мировых рекордов. Его рекорды – 6 метров 15 сантиметров в закрытых помещениях и 6 метров 14 сантиметров в открытом секторе. Сергей Бубка первым в истории прыжков с шестом преодолел шестиметровую высоту, поэтому это достижение шутливо называли "вечным рекордом".

Рекорд Сергея Бубки до 2014 года считался недостижимым

Но в 2014 году в Донецке на легкоатлетическом турнире француз Рено Лавиллени побил рекорд Бубки на 1 сантиметр .

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Неудачи на Олимпийских Играх

А всего за свою спортивную карьеру выше шести метров он перелетал 44 раза. Сергей Бубка занесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества мировых достижений. Однако Сергею Бубке не везло на Олимпийских играх. Он четыре раза участвовал в играх, но золото завоевал лишь один раз. Этот факт его карьеры назвали "олимпийским проклятием".

Памятник еще при жизни

Мало кто удостаивался памятника при жизни, но Сергей Бубка своими победами это заслужил. В центре Донецка в 1999 году установили бронзовый памятник Сергею Назаровичу. Скульптура спортсмена с шестом, который готовится к прыжку, находится на постаменте символической высоты – 6,15 метра.



В центре Донецка установлен памятник легендарному легкоатлету

Деятельность Сергея Бубки сегодня

23 июня 2005 года стал президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Является членом Международного олимпийского комитета с 1999 года, входит в исполком МОК.

В мае 2002 года Сергей Бубка был избран народным депутатом Украины 4-го созыва от блока "За единую Украину!". Он занимал 12 место в избирательном списке. В июне 2002 года стал членом фракции "Регионы Украины".

Почетный гражданин Луганска, Донецка и бразильского Рио-де-Жанейро, где и состоялись Олимпийские игры 2016.

Скандал из-за Олимпиады-2016

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетные члены Международного олимпийского комитета получили от него взятку.

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Он сказал, что кроме украинского победителя Олимпиады-1988 Сергея Бубки, взятку также "был готов получить в обмен на голос" и четырехкратный чемпион Игр по плаванию Александр Попов из России.

Губернатор, который проходит по делу о коррупции и другие финансовые злоупотребления, утверждает, что он подкупил не менее девяти человек, чтобы заручиться победой для Рио-де-Жанейро, и потратил на эти цели не менее двух миллионов долларов.