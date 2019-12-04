Сергей Бубка – все о мировых рекордах и громкие скандалы
Сергей Бубка является президентом Национального олимпийского комитета Украины. Также он входит в исполком Международного олимпийского комитета. Именно он занимается выбором городов, принимающих Олимпийские игры. А начинал как прыгун с шестами, который установил несколько рекордов. 4 грудня Бубка святкує 56-й день народження.
Сергей Бубка: краткая биография
Самый титулованный украинский спортсмен Сергей Бубка родился 4 декабря 1963 года в Луганске. Он является шестикратным чемпионом мира в прыжках с шестом, победителем множества соревнований, организованных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, национальным и европейским чемпионом. За выдающиеся спортивные достижения, личные заслуги в подъеме международного авторитета Украины 4 февраля 2001 года Сергею Бубке присвоено звание Героя Украины.
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Как началась спортивная карьера
Друг Сергея привел его на тренировку по прыжкам с шестом, и тот увлекся этим видом спорта, а тренер Виталий Петров увидел в Бубке талант. В 1978 году переезжает в Донецк вместе с тренером. В 1983 году завоевал первое золото на чемпионате мира в Хельсинки и стал заслуженным мастером спорта. В 1984 году устанавливает свой первый мировой рекорд – в Братиславе прыгает на высоту 585 см, а в июле 1985 года в Париже ему подчинилась высота в 6 метров.
К самым главным достижениям стоит причислить:
- Олимпийский чемпион 1988 год (Сеул)
- Чемпион мира 1983 год (Хельсинки), 1987 год (Рим), 1991 год (Токио), 1993 год (Штутгарт), 1995 год (Гетеборг), 1997 год (Афины).
- Чемпион мира в помещении 1985 год (Париж), 1987 год (Индианаполис), 1991 год (Севилья), 1995 год(Барселона).
- Победитель соревнований на Кубке мира 1985 года, чемпион Европы 1986 год
- Победитель соревнований на Кубке Европы 1985 год
- Чемпион Европы в помещении 1985 год
- Победитель гран-при IAAF в прыжках с шестом, победитель гран-при IAAF среди всех видов 1991 год, 1993 год
- Чемпион СССР 1984 год
Сергей Бубка поставилл 35 мировых рекордов. Его рекорды – 6 метров 15 сантиметров в закрытых помещениях и 6 метров 14 сантиметров в открытом секторе. Сергей Бубка первым в истории прыжков с шестом преодолел шестиметровую высоту, поэтому это достижение шутливо называли "вечным рекордом".
Рекорд Сергея Бубки до 2014 года считался недостижимым
Но в 2014 году в Донецке на легкоатлетическом турнире француз Рено Лавиллени побил рекорд Бубки на 1 сантиметр .
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Неудачи на Олимпийских Играх
А всего за свою спортивную карьеру выше шести метров он перелетал 44 раза. Сергей Бубка занесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества мировых достижений. Однако Сергею Бубке не везло на Олимпийских играх. Он четыре раза участвовал в играх, но золото завоевал лишь один раз. Этот факт его карьеры назвали "олимпийским проклятием".
Памятник еще при жизни
Мало кто удостаивался памятника при жизни, но Сергей Бубка своими победами это заслужил. В центре Донецка в 1999 году установили бронзовый памятник Сергею Назаровичу. Скульптура спортсмена с шестом, который готовится к прыжку, находится на постаменте символической высоты – 6,15 метра.
В центре Донецка установлен памятник легендарному легкоатлету
Деятельность Сергея Бубки сегодня
23 июня 2005 года стал президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Является членом Международного олимпийского комитета с 1999 года, входит в исполком МОК.
В мае 2002 года Сергей Бубка был избран народным депутатом Украины 4-го созыва от блока "За единую Украину!". Он занимал 12 место в избирательном списке. В июне 2002 года стал членом фракции "Регионы Украины".
Почетный гражданин Луганска, Донецка и бразильского Рио-де-Жанейро, где и состоялись Олимпийские игры 2016.
Скандал из-за Олимпиады-2016
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетные члены Международного олимпийского комитета получили от него взятку.
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Он сказал, что кроме украинского победителя Олимпиады-1988 Сергея Бубки, взятку также "был готов получить в обмен на голос" и четырехкратный чемпион Игр по плаванию Александр Попов из России.
Губернатор, который проходит по делу о коррупции и другие финансовые злоупотребления, утверждает, что он подкупил не менее девяти человек, чтобы заручиться победой для Рио-де-Жанейро, и потратил на эти цели не менее двух миллионов долларов.