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Кабмин уволил главу Госагентства спорта Левчука через месяц после назначения

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Кабинет министров Украины уволил главу Госагентства спорта Сергея Левчука. Левчук не проработал на своей должности и месяца.

Кабмин уволил Левчука в среду, 18 марта. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

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Левчук возглавил Госагентство спорта 17 февраля 2020 года.

Левчук подтвердил в фейсбуке, что Кабмин уволил его от занимаемой должности. Он отметил, что отказывается комментировать "политическую" составляющую решения.

Я был первым человеком в Украине, который возглавил отрасль спорта из-за победы в конкурсе, а не из-за политического назначения. Вместе с единомышленниками начали создание команды для реформирования неэффективной "совковой" системы спорта. Однако 18 марта Кабинет министров принял решение о моем увольнении. Не буду комментировать политическую составляющую этого решения и стабильность политического курса государства,
– написал Левчук.

Что известно о Левчуке?

  • На момент назначения в Госагентство спорта возглавлял Украинскую федерацию каратэ.
  • Левчук принял участие в создании организации в 2009 году и ее регистрации официальным представителем Всемирной федерации каратэ (в 2012-м).
  • В феврале 2019 года Левчука избрали в состав исполнительного комитета Европейской федерации каратэ.
  • В сентябре 2017 года Левчук присоединился в состав партии Народный рух Украины.
  • Впоследствии исполнял обязанности председателя Киевской областной организации Народного Руха.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Кабинет Министров Украины
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