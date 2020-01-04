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Сергей Ребров признан тренером десятилетия в венгерском "Ференцвароше"

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Сергей Ребров / fradi.hu

Легендарный украинский футболист Сергей Ребров признан лучшим тренером венгерского "Ференцвароша" последней декады.

Болельщики венгерского "Ференцвароша" решили подвести итоги прошедшего десятилетия и провели голосование, с помощью которого определили лучших игроков и тренера за последние десять лет, пишет "Футбол 24".

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Безоговорочным лидером в этом рейтинге стал наш украинский специалист. Сергей Ребров стал не только лучшим тренером "Ференцвароша", но колоссально оторвался от преследователей, набрав 72,2% голосов.

На втором месте оказался Томас Долль (16,5%), который работал в венгерском клубе 5 лет – с 2013-го по 2018 год. Третью строчку занял Рикардо Мониз (3,4%), который тренировал "Ференцварош" в сезоне 2012/13.

Стоит отметить, что в символическую сборную десятилетия попали 6 действующих игроков "Ференцвароша", однако среди них не оказалось ни одного украинца.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Сергей Ребров ФК Ференцварош
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