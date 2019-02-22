Сергей Стаховский впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал турнира ATP

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / btu.org.ua

Украинец Сергей Стаховский уверенно преодолел второй круг турнира серии ATP в Марселе, Франция.

Сергей Стаховский – Грегуар Баррере 2:0 (6:3, 6:4)

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Стаховский оказался сильнее хозяина корта Грегуара Барера – 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час и 15 минут.

За время проведенное на корте, украинец сделал 9 подач навылет, допустил лишь одну ошибку и реализовал 2 из 2 брейкпоінтів. Француз успел 5 раз подать навылет и не реализовав ни одного брейкпоинта, допустил 3 ошибки.

За путевку в полуфинал Сергей Стаховский в пятницу, 23 февраля, поспорит с 12 ракеткой мира Стефаносом Ціціпасом. Украинец попытается прервать 19-матчевую серию поражений в поединках с теннисистами из топ-20.

Интересно, что Сергей Стаховский не выступал в 1/4 финала на соревнованиях ATP с 2015 года. Тогда в феврале Стаховский вышел в четвертьфинал в Роттердаме (проиграл Милошу Раоничу), в Марселе дошел до полуфинала (проиграл Жилю Симону), а в Дубае сыграл в 1/4 финала (проиграл Томашу Бердыху).

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Теги: Спорт Теннис Сергей Стаховский
Источник: 24 Канал
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