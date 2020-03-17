Серхио Рамос принял участие в челлендже по коронавирусу: набивал рулон туалетной бумаги на ноге

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос принял участие в челлендже "Оставайся дома" (#QuédateEnCasa). Это призыв к людям без надобности не покидать свои дома во время пандемии коронавируса.

Для этого челленджа он снял видео, как набивает рулон туалетной бумаги на ноге.

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Конкуренцию Рамосу вполне может составить мексиканская журналистка Каролина Вайгенд. Она тоже удачно пожонглировала туалетной бумагой на ноге с тем же призывом.

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При этом испаноязычная страница ПСЖ в Twitter просто призвала всех оставаться дома.



Правила поведение во время карантина / Инфографика 24 канала

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