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Серхио Рамос принял участие в челлендже по коронавирусу: набивал рулон туалетной бумаги на ноге

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Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос принял участие в челлендже "Оставайся дома" (#QuédateEnCasa). Это призыв к людям без надобности не покидать свои дома во время пандемии коронавируса.

Для этого челленджа он снял видео, как набивает рулон туалетной бумаги на ноге.

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Конкуренцию Рамосу вполне может составить мексиканская журналистка Каролина Вайгенд. Она тоже удачно пожонглировала туалетной бумагой на ноге с тем же призывом.

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При этом испаноязычная страница ПСЖ в Twitter просто призвала всех оставаться дома.


Правила поведение во время карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол
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