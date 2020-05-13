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Серия А официально назвала дату возобновления чемпионата

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Дата возобновления Серии А
Дата возобновления Серии А / Getty Images

Итальянская Серия А провела голосования среди клубов по поводу даты возобновления сезона.

Матчи элитного дивизиона страны возобновятся 13 июня, сообщает официальный сайт лиги.

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Дата определена в соответствии с решениями правительства Италии и медицинских протоколов о защите игроков.

4 мая итальянским клубам позволили восстановить индивидуальные занятия. Групповые тренировки до 18 мая запрещены.

Также в сообщении лиги отмечается, что в случае положительного теста на COVID-19 у игрока или сотрудника клуба, вся команда будет отправлена ​​на двухнедельный карантин.

  • Ранее все 20 клубов Серии А выразили желание доиграть нынешнюю кампанию, несмотря на информацию, что появлялась ранее, что некоторые из них, в частности "Торино" и "Брешия", хотят досрочно завершить сезон.
  • Чемпионат Италии было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции от 10 марта. После 26 туров с 38 в турнирной таблице лидирует "Ювентус", туринцы опережают "Лацио" на 1 балл.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Серия А Спорт Футбол
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