Серия А официально назвала дату возобновления чемпионата

Итальянская Серия А провела голосования среди клубов по поводу даты возобновления сезона.

Матчи элитного дивизиона страны возобновятся 13 июня, сообщает официальный сайт лиги.

Читайте также Сразу три европейские страны официально объявили о восстановлении футбола

Дата определена в соответствии с решениями правительства Италии и медицинских протоколов о защите игроков.

4 мая итальянским клубам позволили восстановить индивидуальные занятия. Групповые тренировки до 18 мая запрещены.

Также в сообщении лиги отмечается, что в случае положительного теста на COVID-19 у игрока или сотрудника клуба, вся команда будет отправлена ​​на двухнедельный карантин.

Ранее все 20 клубов Серии А выразили желание доиграть нынешнюю кампанию, несмотря на информацию, что появлялась ранее, что некоторые из них, в частности "Торино" и "Брешия", хотят досрочно завершить сезон.

Чемпионат Италии было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции от 10 марта. После 26 туров с 38 в турнирной таблице лидирует "Ювентус", туринцы опережают "Лацио" на 1 балл.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.