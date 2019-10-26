"Сассуоло" выездной победой над "Вероной" открыл 9 тур Серии А: результаты матчей и видео голов

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Чемпионат Италии: результаты матчей и видео голов 9 тура
Чемпионат Италии: результаты матчей и видео голов 9 тура

В Италии 25 октября стартовал 9-й тур Серии А, который продлится до воскресенья. С результатами всех матчей и видео голов можно ознакомиться в материале Спорт24.

Верона – Сассуоло 0:1

Гол: Джурич, 50

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Верона – Сассуоло: видеообзор матча

 

Турнирная таблица Серии А

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Серия А
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