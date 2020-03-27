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Серия А не возобновится в начале мая: министр спорта Италии дал неутешительный прогноз

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Серию А не возобновится в начале мая: министр спорта Италии дал неутешительный прогноз / facebook.com/Juventus

Чемпионат Италии по футболу приостановленный из-за пандемии коронавируса, вряд ли возобновится в начале мая. Футбольные матчи в Италии пока приостановлены до конца апреля.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о том, когда будет доигран сезон Серии А.

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Учитывая развитие ситуации, прогнозы о том, что мы сможем восстановить спортивные соревнования в конце апреля или начале мая, слишком оптимистичны,
– сказал Спадафора, информирует Football Italia.

Он заявил, что если турниры в Италии возобновятся, то они будут проходить без зрителей.

К сожалению, нам приходится соотносить решение с тем, как развивается пандемия. Окончательное решение будет принимать федерация футбола, но вряд ли Серия А возобновится в начале мая. Федерация может перенести матчи на конец лета,
– резюмировал министр.

Когда будут доиграны топ-лиги Европы

  • В УЕФА предложили федерациям, лигам и клубам Европы три варианта календаря до конца сезона.
  • Сначала обсуждался вариант с завершением всех национальных первенств, кубков и еврокубков, а также плей-офф Лиги наций до 30 июня.
  • И из-за резкого роста зараженных коронавирусом в УЕФА изменили свое мнение. Теперь для обсуждения предложены еще два варианта – завершить сезон до 31 июля или до 31 августа.
  • На данный момент Ла Лига и Королевская федерация футбола Испании приняли решение бессрочно приостановить все футбольные матчи в стране.
  • Зато в Германии проведение футбольных матчей может возобновиться только в 2021 году. Неутешительные прогнозы сделал немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит.
  • В Англии некоторые клубы Премьер-лиги (АПЛ) выступают за немедленную остановку чемпионата и переигровки в будущем.
  • Там уже аннулированы результаты с третьего по шестой дивизион в иерархии Национальной системы лиг.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол Серия А
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