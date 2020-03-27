Серия А не возобновится в начале мая: министр спорта Италии дал неутешительный прогноз
Чемпионат Италии по футболу приостановленный из-за пандемии коронавируса, вряд ли возобновится в начале мая. Футбольные матчи в Италии пока приостановлены до конца апреля.
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о том, когда будет доигран сезон Серии А.
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Учитывая развитие ситуации, прогнозы о том, что мы сможем восстановить спортивные соревнования в конце апреля или начале мая, слишком оптимистичны,
– сказал Спадафора, информирует Football Italia.
Он заявил, что если турниры в Италии возобновятся, то они будут проходить без зрителей.
К сожалению, нам приходится соотносить решение с тем, как развивается пандемия. Окончательное решение будет принимать федерация футбола, но вряд ли Серия А возобновится в начале мая. Федерация может перенести матчи на конец лета,
– резюмировал министр.
Когда будут доиграны топ-лиги Европы
- В УЕФА предложили федерациям, лигам и клубам Европы три варианта календаря до конца сезона.
- Сначала обсуждался вариант с завершением всех национальных первенств, кубков и еврокубков, а также плей-офф Лиги наций до 30 июня.
- И из-за резкого роста зараженных коронавирусом в УЕФА изменили свое мнение. Теперь для обсуждения предложены еще два варианта – завершить сезон до 31 июля или до 31 августа.
- На данный момент Ла Лига и Королевская федерация футбола Испании приняли решение бессрочно приостановить все футбольные матчи в стране.
- Зато в Германии проведение футбольных матчей может возобновиться только в 2021 году. Неутешительные прогнозы сделал немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит.
- В Англии некоторые клубы Премьер-лиги (АПЛ) выступают за немедленную остановку чемпионата и переигровки в будущем.
- Там уже аннулированы результаты с третьего по шестой дивизион в иерархии Национальной системы лиг.
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