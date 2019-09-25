"Ювентус" вырвал победу у "Брешии": результаты матчей и видео голов 5 тура Серии А

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Серия А – обзор матчей 24.09.2019 – чемпионат Италии
Серия А: результаты матчей и видео голов 5 тура

В Италии с 24 по 26 сентября состоятся матчи пятого тура Серии А. Ознакомиться со всеми результатами чемпионата Италии можно в материале Спорт 24.

Верона – Удинезе 0:0

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Видеообзор матча Верона – Удинезе

Брешия – Ювентус 1:2
Голы: Доннарумма, 4 – Чансельйор, 40 (авт.), Пьянич, 63

Матч туринцев из-за незначительной травмы пропускал Криштиану Роналду, так что место в атаке команды Сарри заняли Игуаин и Дибала. Хозяева неожиданно быстро открыли счет. Ближе к концу тайма "Ювентус" отквитал один гол.

На 63-й гости получили право на опасный штрафной. Дибала пробил прямо в стенку, мяч отскочил к Пьяничу, который мощным ударом вывел "Ювентус" вперед и, в конце концов, установил окончательный счет в матче. "Ювентус" одерживает важную волевую победу и минимум на сутки возглавляет турнирную таблицу.

 

 

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Серия А
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