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Серроне отправили в больницу после нокаута МакГрегора

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Конор МакГрегор победил Дональда Серроне / Zuffa LLC

Американского бияця Дональда Серроне отправили в больницу. Это произошло после того, как его нокаутировал Конор МакГрегор.

Бой между МакГрегором и Сарроне длился всего 40 секунд. Уже в начале встречи американец пропустил хай-кик, после чего ирландец начал просто добивать своего соперника. Поэтому арбитры приняли решение немедленно остановить бой.

К слову: Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя

Серроне после этого долго не мог подняться. Поэтому организаторы боя решили сразу отправить его в больницу. Он даже не явился на послематчевую пресс-конференцию.

О состоянии Серроне пока не сообщается. Его госпитализация может быть связана не только с травмами, которые получил боец, но как попыткой организаторов боя узнать о его состоянии. К таким мерам в спорте стали прибегать чаще после нескольких смертей боксеров после поединков. Одна из них – россиянин Максим Дадашев, который скончался от полученных в бою травм.

Госпитализировали после боя и украинских боксеров. Александра Гвоздика госпитализировали после боя против Артура Бетербиева. У него был небольшое сотрясение мозга. А после боя украинца Сергея Деревянченко против Геннадия Головкина в больницу попали оба боксера.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Конор МакГрегор Смешанные единоборства
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