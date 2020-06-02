В семье наставника итальянского "Наполи" Дженнаро Гаттузо произошла трагедия. Утром 2 июня в возрасте 37 лет умерла его сестра Франческа Гаттузо.

Как сообщает Calciomercato.com, Франческа Гаттузо умерла после длительной борьбы с болезнью.

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Франческа Гаттузо была госпитализирована в феврале

По информации Calciomercato.com, сестра Гаттузо госпитализирована с февраля, когда впервые почувствовала ухудшение здоровья.

В день матча "Сампдория" – "Наполи" (3 февраля) ей стало плохо, после чего скорая доставила ее в реанимацию.

Гаттузо тогда покинул расположение команды в Генуе и отправился домой.

Что известно о Франческе Гаттузо

Она проживала в Галларате, в провинции Варезе, где годами проживает семья легендарного футболиста сборной Италии.



Франческа и Дженнаро Гаттузо / Фото corrieredellacalabria.it

Дженнаро Гаттузо узнал трагические новости, находясь в Кастель-Вольтурно, в тренировочном центре неаполитанской команды.

Причины смерти Франчески не сообщаются.