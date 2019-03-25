Сестры Киченок проиграли во втором круге парного турнира в Майами

В поединке второго круга турнира серии WTA в Майами Надежда и Людмила Киченок уступили китаянке Чжан Шуай и Саманте Стосур из Австралии.

Шуай/Стосур – Н.Киченок/Л.Киченок 2:1 (7:5, 5:7, 10:6)

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Поединок украинской пары с чемпионками Australian Open-2019 продолжался 1 час и 45 минут. Людмила и Надежда имели возможность подать на первый сет, но свой гейм при счете 5:4 проиграли, а затем соперницы выиграли еще два гейма.

Украинуи не воспользовались сетболом в десятом гейме второй партии, хотя дальше сделали еще один брейк, после чего успешно подали на сет.

По ходу решающего тай-брейка сестрам Киченок ни разу не удалось выйти вперед в счете. Наши теннисистки потеряли пять розыгрышей на своей подаче, а сами сделали три мини-брейка.

Таким образом, турнир в Майами покинули последние украинуи. Ранее свои матчи в основной сетке проиграли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, а также Екатерина Козлова выбыла на стадии квалификации.

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