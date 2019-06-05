Сестры Музычук одержали ничьи на турнире претенденток в России

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Сестры Музычук
Сестры Музычук / Фото из открытых источников

В среду, 5 июня, прошел пятый раунд турнира претендентов на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE).

Две представительницы Украины сестры Музычук снова остались без побед. Хотя и не проиграли.

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Обе сестры Музычук играли черными и завершили партии вничью – Анна против россиянки Лагно, а Мария – против другой россиянки Гуниной. Теперь в активе представительниц Украины по 1,5 очка, но они как и раньше занимают заключительные 7-8 места.

А в лидеры с 4 очками вырвалась россиянка Горячкина, победившая китаянку Тан Чжуньи. Второй из 3,5 очка идет грузинка Дзагнидзе, хотя она и проиграла россиянке Костенюк.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами).

Победительница получит 50 тысяч и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

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Теги: Спорт Анна Музычук Шахматы Мария Музычук
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