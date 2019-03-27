Сестры Семеренко сделали неожиданное заявление относительно своей карьеры: видео

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Валентина Семеренко
Валентина Семеренко / biathlon.com.ua

Биатлонистка Валентина Семеренко подтвердила, что прошлый сезон не будет для нее и ее сестры Виты последним в профессиональной карьере.

Об этом сама биатлонистка рассказала в интервью Xsport.

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– Не жалеешь, что сезон закончился, а ты как раз набрала хорошую форму?
– Нет конечно. С одной стороны может и жалко, но с другой стороны не жалею, потому что знаю, что могу. Зато теперь иду к следующему сезону на хорошей ноте, с пониманием, что есть скорость. Ну а точность в стрельбе придет.

– Уже знаешь, с кем будешь проводить подготовку к следующему сезону?
– Ничего еще не знаю, только приехали домой. Тренеры будут обсуждать, и потом нам скажут, кто, куда и как будет готовиться.

– Но в следующем сезоне мы вас с Витой увидим?
– Да, да (улыбается).

К слову, нынешний сезон для Вали Семеренко стал одним из худших в карьере. Несмотря на медаль чемпионата мира в эстафете, в общем зачете Кубка мира биатлонистка заняла лишь 48 место.

Спорт 24 писал, что в понедельник, 26 марта, мужская и женская сборные Украины по биатлону вернулись в Киев после завершения последнего этапа Кубка мира. В аэропорту "Борисполь" команду встречало множество фанатов с цветами и плакатами.

Последний этап Кубка мира 2018/2019 в Холменколлене завершился 24 марта. Теперь биатлонисты будут находится в отпуске.

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Теги: Спорт Новости Спорта Валентина Семеренко Вита Семеренко Новости биатлона
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