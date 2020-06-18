В пятницу, 19 июня, "Севилья" примет "Барселону" в 30 туре Ла Лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Севилья – Барселона: прогноз

В прошлом туре "Севилья" сыграла поединок на выезде с "Леванте". Гости отметились сразу после свистка арбитра на второй тайм. Результативный удар в активе Люка де Йонга. Казалось, что футболисты "Севильи" завершат встречу победой, но так не считал соперник. На 87-й минуте хозяевам поля удалось сравнять счет. Гол в собственные ворота забил Диего Карлос.

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"Барселона" дома принимала аутсайдера сезона "Леганес". Каталонцам удалось спокойно довести матч до положительного результата в свою пользу. Голы в активе Фате и Месси с пенальти принесли победу хозяевам встречи.

Обеим командам нужна только победа. "Барселоне", чтобы еще больше укрепить первую позицию, им в "спину дышит" мадридский "Реал". "Севилье" же нужно удержать третью строчку турнирной таблицы.

Севилья – Барселона: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch фаворитом этого поединка считают каталонцев. Так, на победу "Барселоны" можно сделать ставку с коэффициентом 1,94, а на успех "Севильи" – 3,95. Ничейный результат оценивается в 3,75.

Специалисты не исключают, что ничья может стать итоговым результатом встречи. Поэтому прогнозируют, что счет матча будет 1:1, такой результат они оценили в 7,90. На то, что каталонцы отметятся в матче, – 1,16, а "Севилье" удастся огорчить голкипера гостей – 1,35.

На показатель, что "Барселона" победит и "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 2,70. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 5,70.

Букмекеры прогнозируют голы в обоих таймах, такой показатель оценили коэффициентом 1,57.

Матч "Севилья" – "Барселона" состоится 19 июня. Начало игры в 23:00.