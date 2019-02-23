Севилья – Барселона прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании

Неуступчивая "Севилья" в рамках 25 тура чемпионата Испании примет лидера сезона каталонскую "Барселону". Последняя игра между командами в Примере завершилась победой "сине-гранатовых" 4:2, поэтому "Севилья" попытается взять реванш.

"Барселоне" обычно сложно играть на "Рамон Санчес Писхуан" и футболисты "Севильи" попытаются еще раз вставить палки в колеса каталонцам. Тем более, что "красно-белые" вот уже 9 матчей не проигрывают в рамках Примеры на собственной арене.

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Прогноз от Pari Match

Букмекеры Pari Match не верят в домашний успех "Севильи". На победу хозяев поля коэффициент 3,75. Одновременно на победу "Барселоны" – 1,91. Ничейный результат – 4,10.

Прогноз от Фаворит Спорт

Также букмекеры "Фаворит Спорт" считают лидера турнирной таблицы чемпионата Испании явным фаворитом этого противостояния. На победу "сине-гранатовых" коэффициент 1,85. Успех подопечных Пабло Мачина букмекеры оценили коэффициентом 3,95, а ничью – 4,05.

Прогноз от Winline

William Hill дает на победу "Севильи" коэффициент 3,70. Выездную победу "блауграны" букмекеры оценили коефциентом 1,92. Ничья – 4,01.

Поединок "Севилья" – "Барселона" состоится 23 февраля на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Начало матча, в 17:15. Обзор матча и видео голов – на Спорт24.

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