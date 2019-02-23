Хет-трик Месси позволил "Барселоне" вырвать победу у "Севильи": видео

Каталонская "Барселона" в ярком матче смогла добыть три очка в рамках чемпионата Испании. "Сине-гранатовые" на выезде благодаря трем голам Лионеля Месси победили "Севилью".

Севилья – Барселона 2:4

Голы: Навас, 22, Меркадо, 42 – Месси, 26, 67, 85, Суарес, 90+3

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Хозяевам поля в первом тайме удалось забить первыми, что было чрезвычайно важно с точки зрения стратегии. На 22 минуте "Севилья" пошла в атаку и наказала "Барселону" за ошибки в обороне. Гол на свой счет записал Хесус Навас.

Видео гола Наваса

Благодаря раннему голу "Севилья" получила прекрасную возможность играть на контратаках. Однако тамошние болельщики недолго праздновали. Уже на 26 минуте Месси забил свой 23 гол в чемпионате Испании и сравнял счет в матче. Ракитич навесил на Лео, а капитан "Барселоны" слета забил невероятно красивый гол.

Видео гола Месси

После обмена голами "Барселона" захватила инициативу. Однако "красно-белые" продолжали играть на контратаках. Мяч в ногах игроков "Севильи" двигался чрезвычайно быстро и на 42 минуте хозяева вновь наказали гостей за бездарную игру в обороне. Меркадо получил удобную передачу от Сарабии и, не почувствовав сопротивления от защитников "Барселоны", снова вывел "Севилью" вперед – 2: 1.

Видео гола Меркадо

Первый тайм завершился победой именно подопечных Пабло Мачина, что обещало болельщикам веселый футбол во второй половине игры.

Следующие 45 минут "Барселона" начала очень активно. Для этого Эрнесто Вальверде выпустил Усмана Дембеле и Серхио Роберто. Оба добавили креативности атакам "блауграны".

Уже на 67 минуте "Барселона" воспользовалась ошибкой обороны хозяев. Каталонцы запрессинговали защитников "Севильи", в результате чего те ошиблись. Гениальный Лео Месси, получив мяч на линии штрафной, элегантным ударом обвел Томаша Вацлика – 2:2.

"Сине-гранатовые" не сбавляли обороты и на 85 минуте были вознаграждены. Очередная атака "Барселоны" завершилась хет-триком Месси. Мяч после рикошета попал к ногам аргентинца, который уверенно переиграл голкипера "Севильи" – 2:3. Но гол Месси не стал последним в этом матче. В компенсированное время добил хозяев Луис Суарес, который перебросил вратаря "Севильи".

Таким образом, "Барселона" снова победила "Севилью" со счетом 4:2. Также каталонцы прервали серию "Севильи", которая в рамках Примеры не проигрывала на своей арене 9 матчей подряд. После 25 туров "Барселона" удерживает лидерство в турнирной таблице. "Севилья" на 5 месте и уже сегодня их может обогнать "Алавес", если победит "Сельту".

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