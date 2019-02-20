"Севилья" первой вышла в 1/8 финала Лиги Европы: видео

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"Севилья" победила "Лацио"
"Севилья" победила "Лацио" / twitter.com/sevillafc

Испанская "Севилья", которая в последние пять лет трижды выигрывала Лигу Европы, первой преодолела стадию 1/16 финала. Испанцы выбили итальянское "Лацио".

Севилья-Лацио 2: 0
Голы: Бен-Йеддер, 20, Сарабия, 78

Удаление: Васкес, 60 (Севилья) – Марушич, 71 (Лацио)

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Первая игра между командами в Риме завершилась минимальной победой испанцев 1:0. Поэтому "орлам", чтобы надеяться на проход дальше, нужно было обязательно забивать.

И злой гений Бен-Йеддер снова огорчил итальянцев. Уже на 20 минуте французский нападающий заставил вратаря гостей Стракошу вытаскивать мяч из сетки ворот. Сарабия мощно пробил по воротам гостей, и Стракоши удалось парировать удар. Но Бен-Йеддер избежал офсайда и переправил мяч в пустые ворота – 1:0.

Забитый гол вдохновил футболистов, которые понеслись увеличивать преимущество. Однако испанские граце не смогли превратить свои моменты в голы, и первый тайм завершился со счетом 1:0.

После перерыва подопечные Симоне Индзаги были другой командой и начали создавать действительно опасные моменты. Франческо Ачерби ворвался в штрафную и откликнулся на подачу партнера. Он пробил точно, но вратарь испанцев был на месте.

"Бело-голубые" продолжили давить, и на 60 минуте хавбек хозяев не выдержал. Васкес грубо нарушил правила в центре поля и был "вознагражден" второй желтой карточкой, которая быстро стала красной. Однако на 71 минуте главный арбитр матча Энтони Тейлор уровнял составы. Марушич локтем ударил соперника и увидел перед собой красный свет.

На 78 минуте "Севилье" удалось поставить точку в этом противостоянии. Навас, как на велосипеде объехал защитников "Лацио" и отдал удобную передачу на Сарабию. Последний отблагодарил партнера точным ударом – 2:0.

Севилья - Лацио - видеообзор матча

До финального свистка "Лацио" так и не удалось забит хотя бы гол престижа. "Севилья" уверенно победила 3:0 по сумме двух противостояний и продолжила свой путь за очередным трофеем.

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Теги: Спорт Футбол ФК Севилья Лига Европы
Источник: 24 Канал
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