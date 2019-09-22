Севилья – Реал: где смотреть онлайн матч чемпионата Испании

В воскресенье, 22-го сентября, программа 5-го тура чемпионата Испании будет закрыта принципиальным противостоянием "Севильи" и "Реал". Посмотреть поединок в Украине можно по телевидению и онлайн.

С этого сезона испанская Ла Лига вернулась на украинские телеэкраны. Матч "Севилья" – "Реал" покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

Читайте также: Ла Лига: результаты матчей и видео голов 5 тура

Смотреть онлайн матч "Севилья" - "Реал" можно на двух OTT – платформах- Oll.tv и Megogo. Но стоит напомнить, что доступ к трансляциям платный. На Oll.tv можно взять подписку "Футбол" за 89 гривен в месяц (только телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2") или "Суперспорт" за 139 гривен в месяц (каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport).

На Megogo подписка оптимальная стоит 97 гривен в месяц. Но в нее входит доступ не только к трансляции футбольных матчей, но и более 185 других телеканалов.

Матч "Севилья" – "Реал" состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.