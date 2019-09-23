"Реал" в тяжелом матче обыграл "Севилью" и вышел на второе место в Ла Лиге: видео

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Севилья – Реал: обзор и счет матча 22.09.2019 – чемпионат Испании
Севилья – Реал результат матча / twitter.com/SevillaFC

В 5 туре Ла Лиги мадридский "Реал" побывал в гостях у "Севильи" и сумел увезти оттуда три очка благодаря голу Карима Бензема.

Севилья – Реал 0:1
Гол: Бензема, 64

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В первом тайме "Реал" был ближе к забитому голу, но Эден Азар и Даниэль Карвахаль не сумели переиграть голкипера "Севильи" Томаша Вацлика.

Во второй половине встречи "бланкос" удалось открыть счет в матче. На 64-й минуте Карим Бензема головой замкнул подачу Карвахаля. Севилья до конца встречи так и не отыгралась.

Видео гола Карима Бензема в ворота Севильи

После этой победы "Реал" набрал 11 очков и обошел в турнирной таблице "Севилью". Теперь "бланкос" делят первое место с "Атлетиком". "Севилья" же с 10 пунктами опустилась на 5-ю позицию.

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22 сентября
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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Реал ФК Севилья
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