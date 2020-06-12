В стартовом поединке 28 тура чемпионата Испании "Севилья" померялась силами с "Бетисом". Хозяевам удалось забить два мяча, которых хватило для победы.

Севилья – Бетис 2:0

Голы: Окампос, 56 (п), Фернандо, 62.

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Победа за шесть минут

Матч прошел на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" при пустых трибунах. Севильское дерби стало первым матчем после возобновления чемпионата Испании, пишет 24 канал.

Интересно, что команды играли под интершум из видеоигры "FIFA 20", который имитировал присутствие болельщиков на трибунах.

В первой части встречи ни одной из команд не удалось огорчить голкиперов. Больше времени в матче "Бетис" контролировал мяч, но именно подопечные Юлена Лопетеги сумели реализовать свои моменты, в отличие от соперника.

Уже сначала второго тайма команде удалось дважды огорчить голкипера соперника.

На 56-й минуте первым голом во встрече с пенальти отличился Окампос. А за шесть минут "Севильи" удалось еще увеличить счет. Результативный удар в активе Фернандо.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Севильи".

В следующем туре 15 июня "Севилья" на выезде встретится с "Леванте", а "Бетис" дома сыграет с "Гранадой".

"Севилья" набрала 50 очков и закрепилась на третьем месте турнирной таблицы. "Бетис" (33 очка) занимает 12-е место.

Лидирует "Барселона", набравшая 58 очков в 27-ми матчах. Мадридский "Реал" отстает от каталонцев на 2 очка. 13 июня "Барселона" в гостях сыграет с "Мальоркой", а "Реал" 14 июня будет принимать "Эйбар".

"Севилья" – "Бетис" обзор матча