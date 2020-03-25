Сезон КХЛ 2020/2021 досрочно завершен: впервые не будет определен обладатель Кубка Гагарина

Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение о досрочном завершении сезона в связи с активным распространением коронавируса.

Обладатель Кубка Гагарина определен не будет. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

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Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также совет директоров лиги определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего лига начнет подготовку календаря.

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19. pic.twitter.com/IHtbtA5SHs — КХЛ (@khl) March 25, 2020

Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако в настоящее время выполнения этих сценариев представляется маловероятным.

Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы трудности с возвратом иностранных игроков на территорию России. Все это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, которые завоевали право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа.

Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критически позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 клубов лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону-2020/21.

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