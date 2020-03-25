24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Сезон КХЛ 2020/2021 досрочно завершен: впервые не будет определен обладатель Кубка Гагарина

- Читати новину українською

Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение о досрочном завершении сезона в связи с активным распространением коронавируса.

Обладатель Кубка Гагарина определен не будет. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Читайте также Хоккей: чемпионат мира-2020 официально отменен из-за коронавирус

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Также совет директоров лиги определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего лига начнет подготовку календаря.

Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако в настоящее время выполнения этих сценариев представляется маловероятным.

Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы трудности с возвратом иностранных игроков на территорию России. Все это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, которые завоевали право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа.

Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критически позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 клубов лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону-2020/21.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Что могут не оплачивать украинцы в течение карантина: инфографика
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Новости Спорта Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 08:15 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
22 марта 10:36 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
23 марта 15:37 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
24 марта 22:30 Без зала и гантелей: тренировки для ног, которые можно повторить дома
Катерина Козачинська
24 марта 17:21 Сколько украинские биатлонисты заработали за сезон
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук