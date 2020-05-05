Сезон УПЛ официально предложили доиграть в Киеве
Черниговская "Десна" официально обратилась к Украинской Премьер-лиге (УПЛ) с инициативой доиграть футбольный сезон в одном городе. "Десна" выступает за то, чтобы все матчи верхней шестерки происходили в Киеве.
Президент "Десны" Владимир Левин сообщил о обращение черниговского клуба в УПЛ с предложением провести 9 туров чемпионата на киевских стадионах.
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Мы были бы рады предложить для этого Чернигов, но в нашем городе нет инфраструктуры для шести клубов, так же как и в Запорожье и Александрии, а вот Киев идеальное для этого место – есть сертифицированные стадионы, достаточно тренировочных баз и полей. По сути три команды из шести уже в Киеве ("Колос", "Шахтер", "Динамо"),
– заявил Левин.
По его словам, проведение матчей в Киеве будет безопаснее для игроков, тренеров и официальных лиц матчей.
"Также важный фактор – трансляторы. Смогут ли они обеспечить качественный продукт в условиях постоянных переездов? И это мы не говорим о системе ВАР, которая у нас сейчас всего одна", – заявил президент "Десны".
В обращении "Десны" говорится, что базирование клубов финальной шестерки в одном городе позволит избежать зависимости от перелетов или длительных переездов.
"Десна" предлагает проводить матчи на НСК "Олимпийский", стадионах "Динамо" им. Валерия Лобановского и "Оболонь".
Обращение "Десны" / Фото Владимир Левин
Какие клубы в верхней шестерке?
- "Шахтер"
- "Заря"
- "Динамо"
- "Десна"
- "Александрия"
- "Колос".
Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас также сообщил, что УПЛ действительно рассмотрит вариант с доигрыванием чемпионата в двух города.
"В четверг клубы УПЛ рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах. "Динамо", "Шахтер", "Десна" и "Колос" за то, чтобы разыграть первую шестерку в Киеве. Здесь три полноценные арены.
С коллективами нижнего эшелона не все так однозначно. Приоритет – доигрывать во Львове. Альтернатива – Днепр", – написал Бурбас.
Отметим, что с 12 мая в Украине позволят командные тренировки. В УПЛ заявили, что именно это разрешение требуется для восстановления футбольного сезона.
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