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Сезон в АПЛ возобновится не раньше 8 июня – Sky Sports

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Когда возобновят АПЛ / Getty Images

Клубы английской Премьер-лиги провели видеоконференцию, на которой договорились доиграть прерванный из-за пандемии коронавируса сезон.

Как сообщает Sky Sports, клубам были представлены несколько разных моделей календаря окончания чемпионата.

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В связи с этими планами, сезон будет восстановлен не ранее, чем 8 июня, и это при условии, что правительство страны позволит командам тренироваться после окончания карантина 7 мая.

Командам АПЛ в нынешнем сезоне осталось провести по 9-10 матчей. На доигрывание сезона потребуется ориентировочно 5 недель.

  • Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были прекращены, кроме чемпионата Беларуси.
  • Также УЕФА отсрочил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.
  • Кроме того, Евро-2020 был перенесен на 2021 год.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол АПЛ
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