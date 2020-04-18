Сезон в АПЛ возобновится не раньше 8 июня – Sky Sports
Клубы английской Премьер-лиги провели видеоконференцию, на которой договорились доиграть прерванный из-за пандемии коронавируса сезон.
Как сообщает Sky Sports, клубам были представлены несколько разных моделей календаря окончания чемпионата.
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В связи с этими планами, сезон будет восстановлен не ранее, чем 8 июня, и это при условии, что правительство страны позволит командам тренироваться после окончания карантина 7 мая.
Командам АПЛ в нынешнем сезоне осталось провести по 9-10 матчей. На доигрывание сезона потребуется ориентировочно 5 недель.
- Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были прекращены, кроме чемпионата Беларуси.
- Также УЕФА отсрочил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.
- Кроме того, Евро-2020 был перенесен на 2021 год.
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