Шахматист обманывал соперника благодаря телефону и получил жесткое наказание

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Шахматист обманывал соперника благодаря телефону и получил жесткое наказание

Львовская областная шахматная федерация дисквалифицировала до конца года шахматиста Арсена Загайного из-за обмана во время игры.

Такое решение было принято 15 апреля на заседании исполнительной дирекции Львовской областной шахматной федерации, сообщает chess.lviv.ua.

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Согласно обращению главного судьи турнира "Цветущая Яворовщина" В. А. Грабинского, у одного из участников обнаружили мобильное устройство, которым тот пользовался для подсказок в шахматной партии.

В связи с грубым нарушением шахматных правил, исполнительная дирекция ЛОШФ запрещает Загайному Арсению (Fide-ID 34132368, 2004 г.р.) участвовать в любых шахматных соревнованиях до 01.01.2020 года.

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Теги: Спорт Шахматы
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