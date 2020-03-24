Шахматную олимпиаду в Москве перенесли из-за коронавируса
В 2020 году в Москве должна была состояться шахматная олимпиада. Но ее не будет из-за коронавируса.
Информацию о переносе шахматной олимпиады опубликовала Международная шахматная федерация (FIDE).
Вместо 2020 года, соревнования состоятся в 2021 году. Но и в дальнейшем в Москве.
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В FIDE также решили перенести и конгресс с 2020 на 2021 год. Его тоже примет российский город – Ханты-Мансийск.
При этом в России сейчас и дальше длится турнир претендентов – определение соперника для чемпиона мира Магнуса Карлсена. Турнир проходит в Екатеринбурге, а на его открытии было 3 тысячи человек (в то время как во всем мире уже отменили массовые спортивные мероприятия из-за коронавируса).
Президент FIDE – россиянин Аркадий Дворкович.
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