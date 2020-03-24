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Шахматную олимпиаду в Москве перенесли из-за коронавируса

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В 2020 году в Москве должна была состояться шахматная олимпиада. Но ее не будет из-за коронавируса.

Информацию о переносе шахматной олимпиады опубликовала Международная шахматная федерация (FIDE).

Вместо 2020 года, соревнования состоятся в 2021 году. Но и в дальнейшем в Москве.

К слову Олимпиаду-2020 перенесли: когда еще в истории отменяли Олимпийские игры

В FIDE также решили перенести и конгресс с 2020 на 2021 год. Его тоже примет российский город – Ханты-Мансийск.

При этом в России сейчас и дальше длится турнир претендентов – определение соперника для чемпиона мира Магнуса Карлсена. Турнир проходит в Екатеринбурге, а на его открытии было 3 тысячи человек (в то время как во всем мире уже отменили массовые спортивные мероприятия из-за коронавируса).

Президент FIDE – россиянин Аркадий Дворкович.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Шахматы
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