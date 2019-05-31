Шахматные клубы Украины определили сильнейших: среди призеров "академики" и "волки"

В Черноморске финишировал чемпионат Украины 2019 среди шахматных клубов.

Уже по традиции, команды со всей страны соревновались сразу за три комплекта наград – в классической, быстрой и молниеносной игре.

Самый престижный – классический турнир выиграла титулованная харьковская "Юракадемия". В ключевом матче, который решил судьбу чемпионства, "академики" с минимальный счетом (3,5:2,5) победили рейтинг-фаворита турнира – объединенную команду Федерации шахмат Киева и Федерации шахмат Днепра (ФШК - ФШД).

Классическая игра (16 команд)

1. "Юркадемия" (Харьков) – 17

2. ФШК - ФШД (Киев/Днепр) – 16

3. "Волки" (Винница) – 12…



"Юракадемия" (Харьков) – чемпионы Украины-2019 по классической игре

Чемпионами Украины в составе "Юракадемии" стали: Владимир Онищук, Александр Моисеенко, Александр Ковчан, Михаил Бродский, Артем Омеля, Сергей Завгородний, Евгения Долуханова, Владислав Войтович и Алексей Малый.

Впрочем, интересный эксперимент президентов Федераций шахмат Киева (Павел Куфтирєв) и Днепра (Алексей Марков) также можно считать удачным. Их объединенная команда выиграла два "золота" – в быстрой и молниеносной игре (правда, надо отметить, что "Юракадемия" в этих видах программы не играла).



ФШК - ФШД (Киев/Днепр) – чемпионы Украины-2019 в быстрой и молниеносной игре

За команду ФШК - ФШД выступали: Юрий Кузубов, Захар Ефименко, Владимир Баклан, Виталий Сивук, Юлия Осьмак, Вадим Малахатько, Денис Ковалев, Дмитрий Максимов и Вячеслав Борисенко.

Быстрая игра (17 команд)

1. ФШК - ФШД (Киев/Днепр) – 17

2. "Волки" (Винница) – 14

3. Papashon-Chateau Grona (Одесса) – 13...

Молниеносная игра (17 команд)

1. ФШК - ФШД (Киев/Днепр) – 18

2. Шахматный клуб (Одесса) – 14

3. "Кривбасс" (Кривой Рог) – 13...

Отметим также удачное выступление команды из Винницы с амбициозным названием "Волки", которая смогла завоевать два комплекта наград.

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