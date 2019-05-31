Шахматные клубы Украины определили сильнейших: среди призеров "академики" и "волки"

6 Читати новину українською
Клубный чемпионат Украины по шахматам-2019
Клубный чемпионат Украины по шахматам-2019 / Фото Александра Мартинкова

В Черноморске финишировал чемпионат Украины 2019 среди шахматных клубов.

Уже по традиции, команды со всей страны соревновались сразу за три комплекта наград – в классической, быстрой и молниеносной игре.

Самый престижный – классический турнир выиграла титулованная харьковская "Юракадемия". В ключевом матче, который решил судьбу чемпионства, "академики" с минимальный счетом (3,5:2,5) победили рейтинг-фаворита турнира – объединенную команду Федерации шахмат Киева и Федерации шахмат Днепра (ФШК - ФШД).

Классическая игра (16 команд)
1. "Юркадемия" (Харьков) – 17
2. ФШК - ФШД (Киев/Днепр) – 16
3. "Волки" (Винница) – 12…

Юракадемія - чемпіон України-2019
"Юракадемия" (Харьков) – чемпионы Украины-2019 по классической игре

Чемпионами Украины в составе "Юракадемии" стали: Владимир Онищук, Александр Моисеенко, Александр Ковчан, Михаил Бродский, Артем Омеля, Сергей Завгородний, Евгения Долуханова, Владислав Войтович и Алексей Малый.

Впрочем, интересный эксперимент президентов Федераций шахмат Киева (Павел Куфтирєв) и Днепра (Алексей Марков) также можно считать удачным. Их объединенная команда выиграла два "золота" – в быстрой и молниеносной игре (правда, надо отметить, что "Юракадемия" в этих видах программы не играла).

ФШК - ФШД - дворазові чемпіони України-2019
ФШК - ФШД (Киев/Днепр) – чемпионы Украины-2019 в быстрой и молниеносной игре

За команду ФШК - ФШД выступали: Юрий Кузубов, Захар Ефименко, Владимир Баклан, Виталий Сивук, Юлия Осьмак, Вадим Малахатько, Денис Ковалев, Дмитрий Максимов и Вячеслав Борисенко.

Быстрая игра (17 команд)
1. ФШК - ФШД (Киев/Днепр) – 17
2. "Волки" (Винница) – 14
3. Papashon-Chateau Grona (Одесса) – 13...

Молниеносная игра (17 команд)
1. ФШК - ФШД (Киев/Днепр) – 18
2. Шахматный клуб (Одесса) – 14
3. "Кривбасс" (Кривой Рог) – 13...

Отметим также удачное выступление команды из Винницы с амбициозным названием "Волки", которая смогла завоевать два комплекта наград.

Кто сильнейшие в Украине? Музычук и Коробов – лучшие шахматисты Украины 2018 года

blog_ava
Авария судна в Будапеште: арестовали 64-летнего украинского капитана, он вину отрицает
сегодня
723
Теги: Новости Спорта Спорт Новости Украины Чемпионат Украины по шахматам Шахматы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Он любит свою страну, настоящий украинец, – игрок "Зенита" про Ракицкого
сегодня 18:47 Он любит свою страну, настоящий украинец, – игрок "Зенита" про Ракицкого
150
Как и когда украинские клубы стартуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы: даты
сегодня 15:06 Как и когда украинские клубы стартуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы: даты
150
Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги
сегодня 00:05 Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги
132
Норвежец Эрлинг Холанд забил 9 голов в матче чемпионата мира по футболу U-20: видео
30 мая 22:11 Норвежец Эрлинг Холанд забил 9 голов в матче чемпионата мира по футболу U-20: видео
220
Удар Ястремской претендует на звание лучшего в мае: видео
30 мая 16:53 Удар Ястремской претендует на звание лучшего в мае: видео
128
Новости
Больше новостей
Залиште відгук