Шахматы: Мария Музычук завоевала бронзу на Супертурнире в США
Украинская шахматистка Мария Музычук стала бронзовым призером представительного Cairns Cup, который завершился в американском Сент-Луисе.
Украинка набрала 5 очков из 9 возможных и разделила 3 место с россиянкой Александрой Костенюк.
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Победу праздновала индианка Хампи Конеру, которая набрала 6 очков. Серебро у китаянки Жу Венджун, которая получила 5,5 очков.
Следующими важными соревнованиями, где сыграют сестры Мария и Анна Музычук, станет 3-й этап Гран-при ФИДЕ, который начнется в начале марта в швейцарской Лозанне.
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