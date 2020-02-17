24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Шахматы: Мария Музычук завоевала бронзу на Супертурнире в США

9 Читати новину українською
Мария Музычук / Фото из открытых источников

Украинская шахматистка Мария Музычук стала бронзовым призером представительного Cairns Cup, который завершился в американском Сент-Луисе.

Украинка набрала 5 очков из 9 возможных и разделила 3 место с россиянкой Александрой Костенюк.

Читайте также: ФИДЕ начала расследование против двух украинских шахматистов из-за их высоких рейтингов

Победу праздновала индианка Хампи Конеру, которая набрала 6 очков. Серебро у китаянки Жу Венджун, которая получила 5,5 очков.

Следующими важными соревнованиями, где сыграют сестры Мария и Анна Музычук, станет 3-й этап Гран-при ФИДЕ, который начнется в начале марта в швейцарской Лозанне.

Когда в Украину придет потепление: прогноз
сегодня
2611
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Мария Музычук Шахматы Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:37 Гол украинского хоккеиста помог его команде вырвать победу в Канаде – видео
Юрій Семенюк 37
сегодня 14:18 Зидан получил удар бутсой в лицо во время матча "Реала": фото и видео
Ігор Саджениця 439
сегодня 09:11 Команда ЛеБрона Джеймса победила в Матче всех звезд НБА: видео
Ігор Саджениця 72
сегодня 08:44 "Лацио" победил "Интер" и поднялся на второе место в чемпионате Италии: видео
Ігор Саджениця 109
сегодня 07:40 Лига чемпионов: чего ждать от плей-офф
Михайло Гема 153
Новости
Больше новостей
Залиште відгук