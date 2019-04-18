"Шахтер" перед матчем с "Динамо" потерял трех лидеров

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Тарас Степаненко
Тарас Степаненко / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер", который в среду, 24-го апреля, будет играть против "Динамо" в Киеве в рамках 25-го тура чемпионата Украины, потерял сразу нескольких важных футболистов.

Прежде всего, против "Динамо" не сыграет Марлос, который был прооперирован в Барселоне. Сроки восстановления игрока неизвестны, но он точно не сыграет в Киеве.

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Также под вопросом участие Виктора Коваленко. У Виктора повреждения паха и он пропустил матч Кубка Украины против "Днепр-1", который донецкий клуб выиграл.

Наставник дончан Паулу Фонсека после матча заявил, что Коваленко, возможно, возобновится до игры с "Динамо".

Зато может пропустить поединок центральный полузащитник Тарас Степаненко. По словам Фонсека, в клубе сейчас оценивают ситуацию с травмой игрока. У Степаненко подозрение на травму задней поверхности бедра.

У "Динамо" матч стопроцентно пропустят два игрока. Речь идет про нападающем Франа Соля, который восстанавливается после травмы. Также не сыграет Денис Гармаш, которого дисквалифицировали на четыре матча.

Сейчас "Динамо" находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Киевляне отстают от "Шахтера" на 7 очков.

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Теги: Спорт Футбол УПЛ Динамо Шахтер Новости Спорта
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