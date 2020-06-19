В субботу, 20 июня, донецкий "Шахтер" на НСК "Олимпийский" сыграет с "Александрией" в матче 27 тура УПЛ. Болельщики этот матч могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Домашние матчи "Шахтера" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". В прямом эфире матч "Шахтер" – "Александрия" покажет именно "Футбол 2". Начало трансляции в 19:25. Сам матч начнется в 19:30, пишет 24 канал.

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Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Александрия" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 16:25 на канале выйдет программа "Тур online". Она будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии будут давать свои прогнозы на матч, а после – разбирать сам матч.

Результат и видео матча "Шахтер" – "Александрия" смотрите на сайте Спорт24