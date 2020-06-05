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В Катаре открыли очередной стадион к чемпионату мира 2022 года: впечатляющие фото
сегодня , 16:54 В Катаре открыли очередной стадион к чемпионату мира 2022 года: впечатляющие фото
Михайло Гема
Феноменальный гол вратаря, который поражает бомбардирским талантом – яркое видео
сегодня , 13:50 Феноменальный гол вратаря, который поражает бомбардирским талантом – яркое видео
Софія Кулай
Крупнейшее в истории поражение "Шахтера": за что "Динамо" уволило Семина – видео
сегодня , 11:05 Крупнейшее в истории поражение "Шахтера": за что "Динамо" уволило Семина – видео
Михайло Гема