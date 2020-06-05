В субботу, 6 июня, "Шахтер" будет принимать "Десну" в 25 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Шахтер – Десна прогноз

В первом туре после возобновления сезона "Десна" показала, что хорошо готова к продолжению чемпионата. Черниговской команде удалось уверенно победить в матче против "Колоса" с Коваливки – 0:2. Физически "Десна" скорее всего не уступит "Шахтеру".

Неплохо сыграл и "Шахтер". Но во втором тайме киевское "Динамо" не смогло ничего противопоставить дончанам. Футболистам "горняков" за счет скорости удалось завершить поединок победой – 3:1. Результативные удары в актив дончан записали Маркос Антонио и дубль в голевой копилке Марлоса.

Матч 25 УПЛ "Шахтер" – "Десна" состоится в субботу, 6 июня.

Начало матча – в 17:00.

Шахтер – Десна: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры фаворитом этого поединка считают дончан. Так, на победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,29, а на успех "Десны" – 11,5. Ничейный результат оценивают в 5,30.

Специалисты считают, что счет матча будет 2:0 в пользу горняков, такой счет они оценили в 6,80. На то, что дончане будут отмечены в матче – 1,06, а черниговской команде удастся огорчить голкипера "горняков" – 1,76.

На показатель, что "Шахтер" победит "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 1,84. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 3,95.