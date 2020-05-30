30 мая донецкий "Шахтер" сыграет с киевским "Динамо" на НСК "Олимпийский" в 24 туре УПЛ. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Домашние матчи донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". В прямом эфире матч "Шахтер" – "Динамо" покажет именно "Футбол 1". Начало трансляции в 16:55. Сам матч начнется в 17:00.

Читайте также Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на "классическое" без зрителей

Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 16:15 на канале выйдет программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.

Результат и видео матча "Шахтер" – "Динамо" смотрите на сайте Спорт24