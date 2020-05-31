"Шахтер" и "Динамо" встретились 31 мая в рамках 24 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился убедительной победой "Шахтера".

Шахтер – Динамо 3:1

Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 – Буяльский, 38

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Перед игрой

В турнирной таблице "Шахтер" и "Динамо" разделяют аж 13 очков, пишет 24 канал. Поэтому ни о какой борьбе за чемпионство в игре речь не шла.

Если для "Шахтера" игра не имела турнирного значения, то киевляне могли воспользоваться осечкой "Зари". Луганчане проиграли "Александрии".

В случае ничьей или победы "Динамо" возвращало бы себе второе место. Тем более, что поединок состоялся на НСК "Олимпийский", хоть "Шахтер" и был хозяином.

Самым большим сюрпризом стало появление Георгия Цитаишвили в стартовом составе "Динамо". Это означало, что киевляне планируют атаковать.

Доминирование "Динамо"

"Динамо" уже традиционно в матчах с "Шахтером" со стартового свитска агрессивно прессинговало. И на второй минуте "бело-синие" создали первый момент.

Русин из-за пределов штрафной мощно пробил. Пятов в прыжке парировал сложный удар. Через две минуты острую возможность имели уже "горняки".

Патрик отдал разрезную передачу на Тайсона: бразилец ворвался в штрафную и пробил. Бущан легко забрал мяч в руки.

Киевляне превосходили соперника и на 19-й минуте открыли счет. После стандарта "горняки" выбили мяч на Кендзёру, который отдал на Сидорчука.

Капитан "Динамо" из-за пределов штрафной пробил точно в угол. Но Екатерина Монзуль, просмотрев видео момента, отменила гол. Попов во время удара Сидорчука задел рукой лицо Степаненко.



Монзуль впервые использовала систему VAR на матчах между "Шахтером" и "Динамо" / Фото shakhtar.com

"Динамо" доминировало на футбольном поле почти весь первый тайм. И на 38 минуте "бело-синие" таки воплотили свое преимущество.

Цитаишвили выполнил гениальный заброс в штрафную на Буяльского. Виталий мастерски избежал офсайда и пробил головой точно в угол – 1:0.

Но радовались динамовцы совсем мало. В следующей же атаке Марлос "обстукался" с Мораесом и пробил точно в правый нижний от Бущана угол.

Гений Марлоса

После перерыва первым номером начал играть "Шахтер". "Горняки" много комбинировали, что позволило "Динамо" играть на контратаках. Дважды партнеры пытались вывести Буяльского один на один с Пятовым, но каждый раз защитники хозяев были на высоте.



"Шахтер" – "Динамо" / Фото shakhtar.com

На 67 минуте позиционная атака "Шахтера" завершилась голом. Додо прострелил в штрафную на Мораеса, который легко отпасовал на Марлоса. Хавбек пробил достаточно сильно, чтобы Бущан не смог спасти партнеров – 2:1.

На 74 минуте Исмаили выгрыз мяч на левом фланге и протащил мяч почти до ворот "Динамо". Бразилец отдал на Маркоса Антонио, удар которого заблокировал Шабанов.

Мяч попал в перекладину, после чего Антонио легко переправил его в пустые ворота.

Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко решил спасать команду от поражения заменами. В частности, он усилил атаку Карлосом де Пеной и Александром Караваевым.

На 82 минуте Сидорчук был близок, чтобы оставить автограф в воротах Андрея Пятова. Сергей пробил после того, как голкипер "Шахтера" выбил мяч. Но и тут Пятов был на высоте.

Во втором тайме "Динамо" выглядело слишком бледно, если сравнивать с первой половиной игры. Киевляне потеряли остроту в нападении и позволяли "горнякам" контролировать игру. В итоге убедительная победа "Шахтера".

Благодаря победе "Шахтер" увеличил преимущество над "Зарей", "Десной" и "Динамо" до 16 очков. Зато киевлян ждет тяжелая борьба за серебряные награды.

Шахтер – Динамо видеообзор матча

Турнирная таблица УПЛ