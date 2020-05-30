В воскресенье, 31 мая, "Шахтер" на НСК "Олимпийский" будет принимать "Динамо" в 24 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Шахтер – Динамо: прогноз

В нынешнем сезоне соперники встречались четыре раза и имеют по две победы. Динамовцы были лучшими в кубковых баталиях – выиграли у "горняков" матч за Суперкубок (2:1), а также выбили оппонентов из Кубка страны (2:1, 1/8 финала). Дончане победили киевлян в обоих поединках Премьер-лиги (2:1 и 1:0).

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Преимущество "Шахтера" в чемпионате Украины, который выходит из карантина, связанного с пандемией коронавируса, просто колоссальная. Команда Луиша Каштру опережает в турнирной таблице ближайших преследователей – луганскую "Зарю" и "Динамо" – на целых 13 очков.

Матч 24 УПЛ "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье, 31 мая. Начало матча – в 17:00.

Шахтер – Динамо: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры фаворитом этого поединка считают дончан. Так, на победу "горняков", можно сделать ставку с коэффициентом 1,89, а на успех "Динамо" – 4,10. Ничейный результат оценивают в 3,80.

Если обратиться к статистике, то только в трех из пяти последних личных встреч соперников было забито больше двух мячей. На "Тотал матча больше 2,0" можно поставить с коэффициентом 1,55. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,0" букмекеры выставили показатель 2,55.