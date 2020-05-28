"Шахтер" – "Динамо": стало известно, кто рассудит центральный матч тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ обнародовал судейские назначения на матчи 24-го тура украинской Премьер-лиги. Игровая программа будет разбита на два дня.

Центральный поединок 24 тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" в качестве главного арбитра проведет Екатерина Монзуль. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Ассистентами харьковчанки на этой игре будут киевлянка Александра Ардашева и сумчанка Марина Стрелецкая. Четвертым арбитром назначен Денис Шурман (Киевская область), наблюдателем арбитража – Сергей Задиран (Днепр).

Вниманию! Встреча "Шахтер" – "Динамо" состоится на столичном НСК "Олимпийский" в воскресенье, 31 мая, и начнется в 17:00.

Возобновление УПЛ: главное

Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 официально доигрывают. Матчи чемпионата Украины по футболу будут проходить с мая по июль. Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) дало разрешение возобновить поединки с 30 мая.

Предварительный календарь УПЛ

24-й тур – 30 мая

25-й тур – 6 июня

26-й тур – 13 июня

27-й тур – 20 июня

28-й тур – 27 июня

29-й тур – 4 июля

30-й тур – 11 июля

31-й тур – 15 июля

32-й тур – 19 июля