"Шахтер" – "Динамо": стало известно, кто рассудит центральный матч тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ обнародовал судейские назначения на матчи 24-го тура украинской Премьер-лиги. Игровая программа будет разбита на два дня.
Центральный поединок 24 тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" в качестве главного арбитра проведет Екатерина Монзуль. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Читайте также Остановят ли УПЛ после обнаружения коронавируса у футболиста: комментарий президента УАФ
Ассистентами харьковчанки на этой игре будут киевлянка Александра Ардашева и сумчанка Марина Стрелецкая. Четвертым арбитром назначен Денис Шурман (Киевская область), наблюдателем арбитража – Сергей Задиран (Днепр).
Вниманию! Встреча "Шахтер" – "Динамо" состоится на столичном НСК "Олимпийский" в воскресенье, 31 мая, и начнется в 17:00.
Возобновление УПЛ: главное
Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 официально доигрывают. Матчи чемпионата Украины по футболу будут проходить с мая по июль. Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) дало разрешение возобновить поединки с 30 мая.
Предварительный календарь УПЛ
24-й тур – 30 мая
25-й тур – 6 июня
26-й тур – 13 июня
27-й тур – 20 июня
28-й тур – 27 июня
29-й тур – 4 июля
30-й тур – 11 июля
31-й тур – 15 июля
32-й тур – 19 июля