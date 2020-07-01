"Шахтер" и "Львов" среди лидеров уникального рейтинга в Европе
Сразу два украинских клуба "Шахтер" и "Львов" попали в уникальный рейтинг. Портал CIES опубликовал интересное исследование относительно пасов всех команд Европы во время матчей.
Донецкий "Шахтер" – третья команда Европы по коротким пасам. Об этом говорится в исследовании CIES.
Это интересно: "Шахтер" попал в топ-20 клубов мира по интересным показателям, "Динамо" – в топ-90
В среднем "горняки" отдают пас на 16,4 метра.
Более короткие передачи выполняет только французский ПСЖ (16 метров) и каталонская "Барселона" (16,3).
В этом рейтинге киевское "Динамо" оказалось на 33-й строчке – 18,1 метра.
Кто выполняет самые короткие передачи
- ПСЖ
- "Барселона"
- "Шахтер"
- "Аякс"
- "Боруссия" Дортмунд
- "Наполи"
- "Челси"
- "Манчестер Сити"
- "Сассуоло"
- "Ницца"
ПФК "Львов" также попал в рейтинг CIES. Украинский клуб занял девятую строчку в рейтинге самых длинных передач.
Среднее расстояние передач "Львова" составляет 21,1 метра.
Кто отдает самые длинные передачи
- "Кардифф"
- "Хэмилтон Академикал"
- "Паниониос"
- "Авеш"
- "Хетафе"
- "Фуэнлабрада"
- "Боавишта"
- "Ливингстон"
- "Львов"
- "Городея"