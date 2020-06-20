21 июня Украина отмечает День медицинского работника. "Шахтер" присоединился к акции, посвященной этому праздничному дню.

Перед матчем 27 тура чемпионата Украины с "Александрией" игроки "Шахтера" вышли на разминку в специальных футболках со словами благодарности всем медработникам: "Спасибо медикам", сообщает пресс-служба "горняков".

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Отдельное послание записал капитан команды Андрей Пятов.