"Шахтер" определился со стадионом, где завершит нынешний сезон УПЛ

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что команда проведет домашние матчи в нынешнем сезоне на НСК "Олимпийский".

Палкин объяснил решение клуба доиграть нынешний сезон на киевском НСК "Олимпийский". Слова гендиректора "горняков" цитирует телеканал "Футбол".

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Мы будем играть на "Олимпийском". Сейчас мы заключаем договор с НСК"Олимпийский". Думаю, все будет нормально. Матч с "Динамо" состоится там, потому что обоим клубам нет смысла ехать в Харьков, играть при закрытых трибунах, а потом снова всем возвращаться.

Очень много рисков касается транспортировки команды и проживания в целом. Мы решили минимизировать этот вопрос и отыграть в Киеве. Хотим все наши домашние матчи до конца этого сезона отыграть на "Олимпийском",

– сказал Палкин.

Внимание! Матч "Шахтер" - "Динамо", который состоится в первом после возобновления чемпионата туре, пройдет в Киеве. Встреча состоится 31 мая. Официально эту информацию подтвердил сайт ФК"Динамо".

Восстановление УПЛ: главное

Украинскую премию-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 официально доигрывают. Матчи чемпионата Украины по футболу продлятся с мая до июля. Министерство охраны здоровья Украины (МОЗ) дало разрешение возобновить поединки с 30 мая.

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