Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин признался, что много основных игроков не смогут принять участие в заключительном матче сезона против киевского "Динамо".

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

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Думаю, что определенными группами ребята будут ехать в отпуск, ведь мы уже чемпионы. В поединках в основном будет задействована молодежь. Будем концентрироваться и готовиться к Лиге Европы. Успешно продолжить выступление в еврокубках – сегодня задача номер один,

– сказал Палкин.

4 июля "Шахтер" сыграет против "Динамо" матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Досрочное чемпионство "Шахтера"