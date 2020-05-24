Шахтер – Рух: онлайн-трансляция матча
Донецкий "Шахтер" 24 мая проведет первый матч после паузы, вызванной карантином. Чемпионы Украины в товарищеском матче сыграют против львовского "Руха".
Поединок "Шахтер" – "Рух" состоится в Киеве, пишет 24 канал. Посмотреть матч можно онлайн, не покидая сайт Спорт24.
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Матч начнется в 11:00. Прямой эфир смотрите на Shakhtar TV (доступен на платформе OLL.TV и в сети компании "ВОЛЯ").
Также игру можно посмотреть на клубном канале "Шахтера" в YouTube.
Шахтер-Рух: онлайн-трансляция матча