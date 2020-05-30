"Шахтер" снова отправил Эдуарда Соболя в аренду
Украинский защитник "Шахтера" Эдуард Соболь останется в аренде в "Брюгге" еще на один сезон. "Горняки" согласовали с брюссельцами, что украинец останется в Бельгии.
Бельгийцы продлили аренду 25-летнего защитника до конца сезона 2020/21. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
Смотрите также Футболист "Шахтера" дал согласие на переход в европейский клуб
В то же время, официальный сайт "Брюгге" уточняет, что после окончания арендного срока, Соболь может остаться в клубе, подписав с ним полноценный контракт. Этот момент был согласован в обоих клубах.
Карьера Эдуарда Соболя в "Брюгге"
- Недавно Соболь заявил, что хочет выступать за "Брюгге", ведь там его все устраивает.
- "Брюгге" досрочно стал чемпионом Бельгии и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
- Эдуард присоединился к "Брюгге" летом 2019 года и стал игроком основного состава. За бельгийцев Эдуард сыграл 36 матчей и отдал 4 результативные передачи.
- Соболь – игрок сборной Украины, за которую провел 12 матчей.