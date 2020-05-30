Украинский защитник "Шахтера" Эдуард Соболь останется в аренде в "Брюгге" еще на один сезон. "Горняки" согласовали с брюссельцами, что украинец останется в Бельгии.

Бельгийцы продлили аренду 25-летнего защитника до конца сезона 2020/21. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Смотрите также Футболист "Шахтера" дал согласие на переход в европейский клуб

В то же время, официальный сайт "Брюгге" уточняет, что после окончания арендного срока, Соболь может остаться в клубе, подписав с ним полноценный контракт. Этот момент был согласован в обоих клубах.

Карьера Эдуарда Соболя в "Брюгге"