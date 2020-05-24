"Шахтер" в свой 84-й день рождения разгромил "Рух": видео
Донецкий "Шахтер" 24 мая провел первый матч после паузы, вызванной карантином. Дончане в товарищеском матче встретились с львовским "Рухом".
Шахтер – Рух 4:1
Голы: Соломон, 10, Марлос, 64, Коноплянка, 72 – Брикнер, 9, Мораес, 85
Смотрите также "Динамо" и " Рух " не определили сильнейшего в первом матче после карантина: видео
Команды обменялись голами на старте поединка, пишет 24 канал. Перволиговый "Рух" сумел ошеломить грозного соперника, открыв счет на 9-й минуте.
Брикнер решил пробить со штрафного на левом фланге. Мяч покатился низом через штрафную "горняков" и оказался в воротах Трубина.
Дончане отыгрались через минуту. Фернандо мощно пробил из-за пределов штрафной. Вратарь "Руха" отбил на Соломона, который точным ударом с близкого расстояния и сравнял счет.
Победный тайм
После перерыва "Шахтер" получил хорошую возможность впервые выйти вперед – арбитр назначил пенальти в ворота львовян. Удар с точки четко реализовал Марлос – 2:1.
Уверенным преимущество "Шахтера" стало на 72 минуте. Марлос элегантно навесил штрафную на Бондаренко, который отдал передачу Коноплянке. Евгений оказался перед пустыми воротами и легко забил третий гол.
На 85 минуте четвертый гол организовали игроки сборной Украины. Марлос разогнал атаку и отдал результативный пас Мораесу. Жуниор попал точно в верхний угол – 4:1.
На этом дончане остановились и отметили свой 84-й день рождения разгромной победой.
Шахтер – Рух видео полного матча
Читайте также
-
Неудачник года: футболист Бундеслиги не попал в пустые ворота с метра – видео эпического промахасегодня , 12:18
-
Возвращение Ла Лиги, самоубийство экс-футболиста "Металлиста" и другие новости спорта 23 маясегодня , 08:15
-
Украинский боксер Гвоздик встретится с российским чемпионом мирасегодня , 11:12