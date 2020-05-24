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"Шахтер" в свой 84-й день рождения разгромил "Рух": видео

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Шахтер-Рух: результат матча и видео голов
Шахтер-Рух: результат матча и видео голов / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" 24 мая провел первый матч после паузы, вызванной карантином. Дончане в товарищеском матче встретились с львовским "Рухом".

Шахтер – Рух 4:1

Голы: Соломон, 10, Марлос, 64, Коноплянка, 72 – Брикнер, 9, Мораес, 85

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Команды обменялись голами на старте поединка, пишет 24 канал. Перволиговый "Рух" сумел ошеломить грозного соперника, открыв счет на 9-й минуте.

Брикнер решил пробить со штрафного на левом фланге. Мяч покатился низом через штрафную "горняков" и оказался в воротах Трубина.

Дончане отыгрались через минуту. Фернандо мощно пробил из-за пределов штрафной. Вратарь "Руха" отбил на Соломона, который точным ударом с близкого расстояния и сравнял счет.

Победный тайм

После перерыва "Шахтер" получил хорошую возможность впервые выйти вперед – арбитр назначил пенальти в ворота львовян. Удар с точки четко реализовал Марлос – 2:1.

Уверенным преимущество "Шахтера" стало на 72 минуте. Марлос элегантно навесил штрафную на Бондаренко, который отдал передачу  Коноплянке. Евгений оказался перед пустыми воротами и легко забил третий гол.

На 85 минуте четвертый гол организовали игроки сборной Украины. Марлос разогнал атаку и отдал результативный пас  Мораесу. Жуниор попал точно в верхний угол – 4:1.

На этом дончане остановились и отметили свой 84-й день рождения разгромной победой.

Шахтер – Рух видео полного матча

 

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Шахтер Футбол
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