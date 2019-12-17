Шахтер – Бенфика: где и когда купить билеты на матч Лиги Европы

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Шахтер – Бенфика билеты

Во вторник, 17 декабря, "Шахтер" начал официальную продажу билетов на матч Лиги Европы против "Бенфики".

Билеты стоят от 50 до 6000 гривен, сообщает официальный сайт "Шахтера".

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Билеты можно приобрести онлайн, а также в кассах ОСК "Металлист" с 13 января 2020 года.


Билеты на матч "Шахтер" – "Бенфика"

Первая игра между "Шахтером" и "Бенфикой" состоится 20 февраля в Харькове. Ответный Матч пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лига Европы Шахтер
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