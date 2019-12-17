Шахтер – Бенфика: где и когда купить билеты на матч Лиги Европы

Во вторник, 17 декабря, "Шахтер" начал официальную продажу билетов на матч Лиги Европы против "Бенфики".

Билеты стоят от 50 до 6000 гривен, сообщает официальный сайт "Шахтера".

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Билеты можно приобрести онлайн, а также в кассах ОСК "Металлист" с 13 января 2020 года.



Билеты на матч "Шахтер" – "Бенфика"

Первая игра между "Шахтером" и "Бенфикой" состоится 20 февраля в Харькове. Ответный Матч пройдет 27 февраля в Лиссабоне.