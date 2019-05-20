Донецкий "Шахтер" за три тура до конца чемпионата стал победителем УПЛ. "Динамо" же осталось на второй позиции. Однако после 29 тура обострилась борьба за места в Лиге Европы на следующий сезон. А также и за сохранность места в УПЛ. Обо всем самом интересном – в подборке Спорт24.

Шахтер – чемпион

Важнейшее событие 29 тура УПЛ – победа "Шахтера" в матче против "Зари", благодаря которой "горняки" стали чемпионом Украины. 12-ый раз в истории. И эти золотые награды "Шахтер" положит в Кубок Украины. Команда третий год подряд и восьмой раз в истории оформила "золотой дубль". И стала самым титулованным клубом за историю независимой Украины – 34 трофея. У "Динамо" – 33 трофея.

Смотрите видео, как гол Мораеса принес победу "Шахтеру" в матче против "Зари"

Празднование

"Шахтер" начал праздновать победу еще на стадионе в Запорожье. Продолжил уже в раздевалке.

Читайте также: "Динамо" все еще опережает "Шахтер" по ключевым показателем

Цыганков и Де Пена "разрывают" "Мариуполь"

Шанс зацепиться за чемпионство "Динамо" должно было в матче против "Мариуполя". И сделало все от них зависящее – победило азовскую команду. Но этого оказалось недостаточно. Хотя Цыганков и Де Пена просто разорвали соперников, оформив два гола. Какой из них красивее?

Видео, где "Динамо" обыграло "Мариуполь"

"Львов" возвращает интригу в борьбе за еврокубки

Если с первым и вторым местом все понятно, то интрига за оставшееся место в еврокубках на следующий сезон вернулась. Все из-за победы "Львова" над "Александрией". До этого матча львовяне не проиграли в шести матчах подряд. Поэтому бронза "Александрии" отложилась как минимум на один матч.

Стоит увидеть: "Александрия" проиграла "Львову" и возобновила интригу за бронзовые награды

Да и борьба за четвертое-пятое тоже продолжается. "Львов" пока шестой и отстает от "Зари" и "Мариуполя" на шесть очков. Но впереди еще три тура.

"Карпаты" и ливень

Победила и другая львовская команда – "Карпаты". Но матч запомнился не столько победой "зелено-белых львов", как ливнем во время матча. Во втором тайме игра больше напоминала водное поле, чем футбол. Но это не помешало "Карпатам" в меньшинстве вырвать победу. Замечательным голом отличился Мякушко.

Вот здесь есть видео, где "Карпаты" в меньшинстве обыграли "Десну" на залитом от дождя поле

Поддержка тура

На матч "Карпаты" – Десна" футболистов и арбитров выводили дети в футболках с изображением Юрия Лукащука. Это 8-летний фанат команды, который погиб в ДТП.

Ого: Букмекеры усомнились в честности матча "Карпаты" – "Десна" и резко изменили коэффициенты

"Олимпик" покидает зону вылета

Победил в этом туре и донецкий "Олимпик". Команда одолела одесский "Черноморец". Благодаря этому дончане покинули зону переходных матчей. Зато шансы "моряков" избежать вылета или переходных матчей свелись к нулю.

Как это было: "Олимпик" победил "Черноморец" и покинул зону вылета

Первый гол за 29 матчей

Еще одна знаковая победа в этом туре – у полтавской "Ворсклы". До этого команда не выигрывала дома шесть матчей подряд. наконец неудачная серия была прервана. Помог этому Коломоец. Нападающий, который еще в прошлом сезоне вызывался в сборную Украины, не мог забить последние 29 матчей. Поэтому это его первый гол в этом сезоне.

Посмотрите, как "Ворскла" наконец победила дома

Голы тура

В 29-м туре УПЛ было забито 12 голов. Но два из них заслуживают особого внимания – Где Пени и Мякушко.

Видео гола Де Пени

Видео гола Мякушко

Результаты матчей

Ворскла – Арсенал Киев 2:0

Голы: Коломоец, 6, Васин, 58

Карпаты – Десна 2:0

Голы: Понде, 51, Мякушко, 77

Удаление: Йода, 50 (Карпаты)

Динамо – Мариуполь 2:1

Голы: Де Пена, 32, Цыганков, 87 – Федорчук, 90+2

Олимпик – Черноморец 2:1

Голы: Матар, 17, Вантух, 49 – Павлов, 47

Удаление: Норенков, 90+3

Александрия – Львов 0:1

Гол: Педро, 58

Заря – Шахтер 0:1

Гол: Мораес, 11

Турнирная таблица УПЛ